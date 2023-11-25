В 2024 году вырастет ряд соцвыплат: кто будет получать больше

В 2024 году увеличится размер некоторых социальных выплат. Речь идет о той государственной помощи, которая привязана к прожиточному минимуму.

В 2024 году вырастет прожиточный минимум и все привязанные к нему социальные выплаты, что предусмотрено проектом государственного бюджета на следующий год. Прожиточный минимум на человека с 1 января 2024 года составит 2 920 грн.

Пенсии

Минимальная пенсия вырастет с 2 093 грн до 2 361 гривен. По сравнению с 2023 годом она увеличится на 268 грн. Средняя пенсия увеличится с 5 311 грн до 6 000 грн.

Декретные выплаты

Для женщин, которые не работают и не состоят на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума. Таким образом в следующем году минимальный размер этой помощи увеличится с 647 до 757 гривен в месяц.

Помощь на детей, над которыми установлена опека

До 6 лет:

6 407,5 грн;

8 970,5 грн — если ребенок с инвалидностью;

От 6 до 18 лет:

7 990 грн;

11 186 грн — если ребенок с инвалидностью.

Помощь тем, кто ухаживает за больным ребенком:

до 6 лет — 5 126 грн;

от 6 до 18 лет — 6 392 грн.

Помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Размер составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода. С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи будет составлять:

для детей до 6 лет — 1 281,5 грн;

после 6 лет — 1 598 грн.

Помощь малообеспеченным семьям

для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 1 362,6 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) — 2 361 грн;

для детей — 130% (до 6 лет — 3 331,9 грн, с 6 до 18 лет — 4 154,8 грн, с 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 936,4 грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые организации осуществляют выплаты украинским гражданам, которые находятся в затруднительном положении из-за широкомасштабной агрессии россии. В частности, деньги могут получить беременные женщины и молодые мамы.