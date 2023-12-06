Компенсация будет выплачиваться ежемесячно: одна категория украинцев получит деньги

Для кого будет рассчитываться выплата

Лица, которые могут приютить ВПЛ у себя дома, получат денежную компенсацию. Размер зависит от количества лиц, живущих в доме.

Как сообщается на сайте "Приют" (Ред. Более распространённый украинский вариант — "Прихисток"), граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые являются владельцами жилых помещений и безвозмездно размещают в этих помещениях внутренне перемещенных лиц, имеют право на деньги. Сумму денежной помощи можно рассчитать самостоятельно.

Как получить компенсацию

Надо зарегистрировать свое жилье в "Прихисток";

Именно на следующий день лицу следует подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица. Бланк заявления ;

В день прекращения размещения внутри перемещенного лица или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих;

Затем человек должен обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи;

На сайте объясняют, что выплата начисляется в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20 числа следующего месяца при отсутствии задолженности по коммуналке собственника жилья.

Какой размер помощи

В период с 1 октября по 31 марта сумма компенсации определяется на уровне 30 гривен за каждый день на человека

В другой период сумма компенсации составляет 14,77 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что переселенцы имеют право на дополнительные выплаты.