ВПЛ имеют право на дополнительные выплаты: кто именно и какие условия для начисления

Организация собирает данные украинцев

Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять социальные выплаты, которые будут производиться для переселенцев. Есть некоторые условия получения помощи.

Финансовую выплату могут получить ВПЛ, прибывшие с временно оккупированных территорий после 24.02.2022 года и проживающие в городе Тернополь и области, как сообщают в канале фонда. Лицу нужно относиться к одному из трех критериев.

Кто получит помощь и как

На деньги имеют право:

женщины, возглавляющие домохозяйства;

матери-одиночки с детьми до 18 лет;

семьи с людьми, обладающими инвалидностью.

При этом доход в домохозяйстве не должен превышать 6380 гривен на каждого, а семья до этого не получала выплаты в других благотворительных организациях.

Для получения помощи необходимо зарегистрироваться по этой ссылке и указать следующие данные:

ФИО;

дата рождения;

номер телефона для связи;

место прописки;

место временной регистрации.

В случае, если возникнут дополнительные вопросы, сотрудники фонда сами свяжутся с заявителем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории детей могут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч гривен.