ВПЛ имеют право на дополнительные выплаты: кто именно и какие условия для начисления
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Организация собирает данные украинцев
Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять социальные выплаты, которые будут производиться для переселенцев. Есть некоторые условия получения помощи.
Финансовую выплату могут получить ВПЛ, прибывшие с временно оккупированных территорий после 24.02.2022 года и проживающие в городе Тернополь и области, как сообщают в канале фонда. Лицу нужно относиться к одному из трех критериев.
Кто получит помощь и как
На деньги имеют право:
- женщины, возглавляющие домохозяйства;
- матери-одиночки с детьми до 18 лет;
- семьи с людьми, обладающими инвалидностью.
При этом доход в домохозяйстве не должен превышать 6380 гривен на каждого, а семья до этого не получала выплаты в других благотворительных организациях.
Для получения помощи необходимо зарегистрироваться по этой ссылке и указать следующие данные:
- ФИО;
- дата рождения;
- номер телефона для связи;
- место прописки;
- место временной регистрации.
В случае, если возникнут дополнительные вопросы, сотрудники фонда сами свяжутся с заявителем.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории детей могут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч гривен.