Одна категория ВПЛ потеряет деньги: почему и когда это произойдет

В одну категорию входят сразу более 2 миллионов человек

Со следующего года для части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут отменены денежные выплаты от государства. Это произойдет по некоторым причинам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2024 году выплаты прекратят для более 2 миллионов украинцев. Сейчас в Украине 4,9 миллиона официально зарегистрированных ВПЛ, а из них — 2,6 миллиона получают денежную помощь.

"Согласно изменениям в законодательстве, с 1 февраля денежную помощь будут получать более 170 тысяч ВПЛ! Сейчас ее получают 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных свыше 4,9 млн человек! Как омбудсман Украины я не согласен с изменениями и озвучил эту проблематику на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", — написал Дмитрий Лубинец.

По его словам, лица, имеющие право на выплаты от других государств и находящиеся за границей, не могут получать деньги от Украины.

В то же время отмечает, что люди, которые не хотят потерять деньги, должны следить по определенным правилам.

"К примеру, по прекращению выплат лицам, имеющим на счете в банке 100 и более тысяч гривен. Лубинец объясняет, что такую сумму могут накопить родственники украинских защитников из числа ВПЛ, пропавших без вести при особых обстоятельствах или находящихся в плену", — объясняет он.

Следует напомнить, что с 1 сентября 2023 года право на выплаты потеряли лица, которые:

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории детей могут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч гривен.