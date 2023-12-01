Одна категорія ВПО втратить гроші: чому та коли це відбудеться

В одну категорію входять одразу понад 2 мільйони людей

З наступного року частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде скасовано грошові виплати від держави. Це відбудеться через деякі причини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що у 2024 році виплати припинять для понад 2 мільйонів українців. наразі в Україні 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих ВПО, а з них 2,6 мільйона — отримають грошову допомогу.

"Згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватимуть понад 170 тисяч ВПО! Зараз її отримують 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб! Як омбудсман України я не згоден зі змінами та озвучив цю проблематику на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", — написав Дмитро Лубінець.

За його словами, особи, що мають право на виплати від інших держав і перебувають за кордоном, не можуть отримувати гроші від України.

Водночас зауважує на тому, що люди, які не хочуть втратити гроші, мають слідкувати за певними правилами.

"Наприклад, щодо припинення виплат особам, які мають на рахунку у банку 100 і більше тисяч гривень. Лубінець пояснює, що таку суму можуть накопичити родичі українських захисників з-поміж ВПО, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у полоні", — пояснює він.

Варто нагадати, що з 1 вересня 2023 року право на виплати втратили особи, які:

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії дітей можуть розраховувати на виплати в розмірі 50 тисяч гривень.