ВПО мають право на додаткові виплати: хто саме і які умови для нарахування
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Організація збирає дані українців
Благодійний фонд Карітас продовжує нараховувати соціальні виплати, які будуть здійснюватись для переселенців. Є деякі умови для отримання допомоги.
Фінансову виплату можуть отримати ВПО, які прибули з тимчасово окупованих територій після 24.02.2022 року та проживають у місті Тернопіль та області, як повідомляють в каналі фонду. Особі треба належати до однієї з трьох критеріїв.
Хто отримає допомогу та як
На гроші мають право:
- жінки, які очолюють домогосподарства;
- матері-одиначки з дітьми до 18 років;
- сім'ї з людьми, які мають інвалідність.
При цьому дохід у домогосподарстві не повинен перевищувати 6380 гривень на кожного, а сім'я до цього не отримувала виплати в інших благодійних організаціях.
Для отримання допомоги потрібно зареєструватися за цим посиланням і вказати такі дані:
- ПІБ;
- дата народження;
- номер телефону для зв’язку;
- місце прописки;
- місце тимчасової реєстрації.
У разі, якщо виникнуть додаткові запитання співробітники фонду самі зв’яжуться із заявником.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії дітей можуть розраховувати на виплати в розмірі 50 тисяч гривень.