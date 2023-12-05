ВПО мають право на додаткові виплати: хто саме і які умови для нарахування

Організація збирає дані українців

Благодійний фонд Карітас продовжує нараховувати соціальні виплати, які будуть здійснюватись для переселенців. Є деякі умови для отримання допомоги.

Фінансову виплату можуть отримати ВПО, які прибули з тимчасово окупованих територій після 24.02.2022 року та проживають у місті Тернопіль та області, як повідомляють в каналі фонду. Особі треба належати до однієї з трьох критеріїв.

Хто отримає допомогу та як

На гроші мають право:

жінки, які очолюють домогосподарства;

матері-одиначки з дітьми до 18 років;

сім'ї з людьми, які мають інвалідність.

При цьому дохід у домогосподарстві не повинен перевищувати 6380 гривень на кожного, а сім'я до цього не отримувала виплати в інших благодійних організаціях.

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися за цим посиланням і вказати такі дані:

ПІБ;

дата народження;

номер телефону для зв’язку;

місце прописки;

місце тимчасової реєстрації.

У разі, якщо виникнуть додаткові запитання співробітники фонду самі зв’яжуться із заявником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії дітей можуть розраховувати на виплати в розмірі 50 тисяч гривень.