Семь категорий работающих украинцев могут получить "оздоровительные": от чего зависит размер выплаты

Эта выплата подвергается налогам (НДФЛ и военный сбор)

Украина продолжает получать социальные выплаты от государства. Одним из таких начисления являются "оздоровительные", которые будут осуществляться работникам бюджетных учреждений, что уходят в ежегодный отдых.

Они рассчитаны для семи категорий лиц, как говорится на сайте Бесплатной правовой помощи. Размер "оздоровительных" зависит от суммы одного должностного оклада раз в год или среднемесячной зарплаты.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно педагогических работников;

работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев.

Размер выплаты и как ее получить

Большинство рабочих бюджетных учреждений будут иметь право на выплату в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Если работники отработали неполное рабочее время – размер пособия будет пропорционален отработанному времени.

Однако у госслужащих и служащих ОМС "оздоровительные" равны размеру среднемесячной зарплаты.

Для осуществления выплаты "оздоровительных" лицу нужно сначала взять ежегодный отпуск или его часть. Это основное условие получения гарантированной выплаты. Решение о предоставлении ежегодного отпуска и о предоставлении материальной помощи оформляется приказами работодателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые лица рассчитывают на компенсацию, которая будет производиться ежемесячно.