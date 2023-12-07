Семь категорий работающих украинцев могут получить "оздоровительные": от чего зависит размер выплаты
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Эта выплата подвергается налогам (НДФЛ и военный сбор)
Украина продолжает получать социальные выплаты от государства. Одним из таких начисления являются "оздоровительные", которые будут осуществляться работникам бюджетных учреждений, что уходят в ежегодный отдых.
Они рассчитаны для семи категорий лиц, как говорится на сайте Бесплатной правовой помощи. Размер "оздоровительных" зависит от суммы одного должностного оклада раз в год или среднемесячной зарплаты.
Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:
- государственных служащих;
- должностных лиц местного самоуправления;
- педагогических и научно педагогических работников;
- работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;
- медицинских и фармацевтических работников;
- библиотекарей;
- работников домов культуры, музеев.
Размер выплаты и как ее получить
Большинство рабочих бюджетных учреждений будут иметь право на выплату в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Если работники отработали неполное рабочее время – размер пособия будет пропорционален отработанному времени.
Однако у госслужащих и служащих ОМС "оздоровительные" равны размеру среднемесячной зарплаты.
Для осуществления выплаты "оздоровительных" лицу нужно сначала взять ежегодный отпуск или его часть. Это основное условие получения гарантированной выплаты. Решение о предоставлении ежегодного отпуска и о предоставлении материальной помощи оформляется приказами работодателя.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые лица рассчитывают на компенсацию, которая будет производиться ежемесячно.