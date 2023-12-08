Деякі українці отримуватимуть допомогу три місяці: які умови для виплати ВПО з грудня

Уряд змінив порядок нарахування допомоги

У зв'язку з війною в Україні запроваджені виплати внутрішньопереміщеним особам (ВПО). З 1 грудня відбудуться зміни й деякі особи отримуватимуть виплати тільки 3 місяці.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Така виплата, в основному, призначається для осіб на пів року.

За її словами, якщо в родині ВПО є працездатні особи, які не працюють, то після переміщення та призначення допомоги вони мають три місяці на пошук роботи. Люди можуть знайти роботу самостійно, або звернутися до центру зайнятості.

"Ми чітко зазначаємо, і це консолідована позиція, що принаймні почати думати про те, як родина отримуватиме свій власний дохід, працездатна особа з-поміж внутрішньопереміщених осіб, якщо вона не працює, має почати це робити. Тому, якщо протягом трьох місяців особа навіть не звернеться до центру зайнятості, тоді допомогу припинятимуть", – пояснює Дарина Марчак.

За яких умов особи можуть втратити допомогу

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім категорій осіб, які працюють, можуть отримати "оздоровчі" виплати.