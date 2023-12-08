Некоторые украинцы будут получать помощь три месяца: какие условия для выплаты ВПЛ с декабря

Правительство изменило порядок начисления помощи

В связи с войной в Украине введены выплаты внутриперемещенным лицам (ВПЛ). С 1 декабря произойдут изменения, и некоторые лица будут получать выплаты только 3 месяца.

Об этом в эфире национального телемарафона Единственные новости рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак . Такая выплата в основном предназначается для лиц на полгода.

По ее словам, если в семье ВПЛ есть трудоспособные неработающие лица, то после перемещения и назначения помощи они имеют три месяца на поиск работы. Люди могут найти работу самостоятельно или обратиться в центр занятости.

"Мы четко отмечаем, и это консолидированная позиция, что по крайней мере начать думать о том, как семья будет получать свой собственный доход, трудоспособное лицо внутри внутриперемещенных лиц, если она не работает, должно начать это делать. Поэтому, если в течение трех месяцев лицо даже не обратится в центр занятости, тогда помощь будут прекращать», – объясняет Дарья Марчак.

При каких условиях лица могут потерять помощь

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семь категорий работающих лиц могут получить "оздоровительные" выплаты.