ВПЛ четырех областей получат соцвыплаты: кто будет рассчитывать на деньги

Заявление принимается электронно

Некоторые украинские семьи имеют право на денежные начисления. Одной из таких выплат является помощь в размере 150 тысяч гривен для семей с детьми, имеющими статус ВПЛ на возобновление собственного бизнеса.

Кроме того, проектом предусмотрено трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение по разработке и реализации бизнес-плана, как сообщает Социальная информационная платформа. Эти деньги будут уплачены благотворительной организацией "СОС Детские Городки".

Кто рассчитывает на выплату, какой размер и как подать заявление

Деньги будут поступать, если родители с несовершеннолетними детьми из ВПЛ соответствуют двум критериям:

Проживают или зарегистрированы в одной из областей: Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской или Черновицкой;

Имеют действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность, или готовые открыть его в течение ближайшего месяца.

Размер такого начисления составляет 150 тысяч гривен и заявление на осуществление выплаты можно подать в электронном виде.

В то же время за дополнительной информацией можно обратиться по телефону (073) 343 31 95 или написать на электронную почту: [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал об условиях получения выплат для ВПЛ в декабре 2023 года. Некоторые граждане смогут оформить их всего на 3 месяца.