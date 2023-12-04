Більше 10 тисяч на особу та майже 20 тисяч - на дитину: хто отримає грошову допомогу

Є певний перелік областей

Малозабезпечені особи в Україні мають право на певні виплати. Нарахування протягом трьох місяців зможуть отримувати багатодітні сім'ї у кількох районах прифронтових зон.

На одну дорослу людину держава виділить 10 800 гривень, а на дитину — 19 980 гривень за три місяці, як пояснюється на Урядовому порталі. Гроші надходитимуть від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Кому буде здійснена виплата

Грошова допомога в розмірі 3600 гривень протягом трьох місяців буде виплачена на одну дорослу людину та 6660 гривень — на дитину.

Право на отримання додаткової одноразової грошової допомоги коштом коштів Дитячого фонду Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) мають сімʼї з дітьми, які проживають на територіях, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або які є багатодітними з дітьми до 18 років;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі організації здійснюють виплати українським громадянам, які перебувають у скрутному становищі через широкомасштабну агресію росії. Зокрема, гроші можуть отримати вагітні жінки та молоді мами.