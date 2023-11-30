Грошова допомога до 1 мільйона гривень: її отримають 3 категорії українців

Є умови, за яких гроші не виплатять

Українцям продовжують нараховувати соціальні виплати через деякі обставини. Деякі громадяни мають право на виплату, розмір якої коливається від 1 мільйона до 200 тисяч гривень.

На цю грошову допомогу розраховують працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування за заподіяну російською агресією шкоду життю та здоров’ю під час виконання ними службових обов’язків, як мовиться в законопроєкті "Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності".

Якщо особа, яка була поранена, отримала каліцтво чи контузію внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю призначається і виплачується членам їхніх сімей.

Розмір одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю

особам з інвалідністю I групи — 800 тисяч гривень;

особам з інвалідністю II групи — 500 тисяч гривень;

особам з інвалідністю III групи — 200 тисяч гривень;

у разі загибелі (смерті) — 1 мільйон гривень.

Така виплата нараховується рівними частинами всім особам, які мають право на її призначення і виплату, за їхньою особистою заявою або заявою їхніх законних представників. Заяву можна подавати протягом трьох років після виникнення права на неї.

Вона призначається незалежно від того, чи отримує особа іншу одноразову грошову допомогу, компенсацію за шкоду життю та здоров’ю.

Через які причини людина може лишитись допомоги

Якщо загибель (смерть), поранення, каліцтво, контузія, захворювання, які призвели до інвалідності, є наслідком:

вчинення особою кримінального або адміністративного правопорушення;

алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення до самогубства, встановленого судом);

або у разі подання свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи, які постраждали внаслідок війни та опинились у скрутному положенні, розраховують на виплати.