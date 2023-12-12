Коло отримувачів виплати для ВПО зменшиться: які правила будуть у 2024 році

Є певні категорій українців

Міністерство соціальної політики розробило проєкт, який передбачає продовження виплати допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб з початку 2024 року.

У Мінсоцполітики хочуть звузити коло отримувачів допомоги серед переселенців, як повідомляється на сайті. Нововведення стосуватимуться трьох категорій осіб.

З 1 лютого пропонується продовжити виплати лише пенсіонерам, а також переселенцям, "які не мають можливості працевлаштовуватися за об'єктивними обставинами". Під такі обставини підпадає інвалідність, а також проживання з дітьми на території активних бойових дій, де немає можливості віддати дітей до школи чи дитсадка.

За інших обставин працездатним дорослим пропонується "шукати роботу, звертатися за грантовими програмами для початку власної справи, проходити перенавчання".

"Таким чином, механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись в нові громади", — кажуть у Мінсоцполітики.

Окрім того, призначення допомоги також буде переглянуто для малозабезпечених родин.

Варто нагадати, що особи, які підпадають під нижченаведені категорії, можуть втратити допомогу ВПО:

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримуватимуть допомогу для ВПО лише протягом трьох місяців.