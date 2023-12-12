Круг получателей выплаты для ВПЛ уменьшится: какие правила будут в 2024 году

Есть определенные категории украинцев

Министерство социальной политики разработало проект, предусматривающий продление выплаты помощи на проживание для внутри перемещенных лиц с начала 2024 года.

В Минсоцполитики хотят сузить круг получателей помощи среди переселенцев, как сообщается на сайте. Нововведения будут касаться трех категорий лиц.

С 1 февраля предлагается продлить выплаты только пенсионерам, а также переселенцам, "не имеющим возможности трудоустраиваться по объективным обстоятельствам". Под такие обстоятельства подпадает инвалидность, а также проживание с детьми на территории активных боевых действий, где нет возможности отдать детей в школу или детсад.

В других обстоятельствах трудоспособным взрослым предлагается "искать работу, обращаться за грантовыми программами для начала собственного дела, проходить переобучение".

"Таким образом, механизм выплат будет совмещен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые общины ", — говорят в Минсоцполитики.

Кроме того, назначение помощи будет пересмотрено для малообеспеченных семей.

Следует напомнить, что лица, подпадающие под нижеследующие категории, могут потерять помощь ВПЛ:

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы будут получать помощь для ВПЛ только в течение трех месяцев.