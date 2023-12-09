В Украине в 2024 году увеличатся выплаты на детей: как изменится размер пособий

В следующем году изменится размер почти всех детских пособий

Размер выплат на детей увеличится с 1 января 2024 года благодаря росту прожиточного минимума. Для ребенка до 6 лет он составит 2563 грн (сейчас 2272 грн), а до 18 лет ― 3196 грн (2833 грн).

Это указано в Проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. Для детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пособие будет 3000 грн вне зависимости от возраста, так как это отдельная социальная выплата для этой категории населения.

Пособия на детей, воспитывающихся опекунами

С 1 января также вырастут социальные выплаты на детей, воспитывающихся в семьях опекунов. Размер пособия также зависит от возраста ребенка:

до 6 лет ― 6407,5 грн;

до 6 лет (если у ребенка есть инвалидность) ― 6407,5 грн;

от 6 до 18 лет ― 7990 грн;

от 6 до 18 лет (для ребенка с инвалидностью) ― 11186 грн.

Соцвыплаты для одиноких матерей

Размер пособий для матерей-одиночек будет равняться разнице между 100% прожиточным уровнем ребенка и среднемесячным доходом семьи на каждого человека. В учет берутся данные за последние полгода.

Это пособие не может быть выше 2272 грн на ребенка до 6 лет, или 2833 грн для детей до 18 детей. Это не распространяется на детей ВПЛ.

Повысится ли пособие при рождении ребенка

Нет, размер этой выплаты не изменится в 2024 году. Она не привязана к уровню прожиточного минимума, а закреплена в законе.

Напомним, что сейчас при рождении ребенка родители получают 41280 грн. Причем сначала выдают 10320 грн, а потом в течение трех лет ежемесячно поступают выплаты по 860 грн.

Ранее "Телеграф" писал об условиях получения выплат для ВПО в декабре 2023 года. Некоторые граждане смогут оформить их лишь на 3 месяца.