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Досрочная пенсия и надбавка к ней: кто из украинцев рассчитывает на такие выплаты

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинская гривна
Украинская гривна. Фото Mинфин

Все зависит от количества членов семьи

Есть категории граждан Украины, которые могут претендовать на досрочный выход на отдых. В частности, речь идет также о женщинах, родивших пять или более детей, а также воспитали их до 6-летнего возраста, после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", кроме матери, досрочную пенсию может получить и отец, если он занимался воспитанием. В таком случае мужчина может выйти на пенсию по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Как засчитывается время ухода за детьми в страховой стаж

В трудовой стаж:

  • до 01.01.2004 года включалось время ухода за неработающей матерью за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком 3-летнего возраста;
  • начиная с 01.01.2004 время ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в страховой стаж матери при условии, если лицо ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
  • Начиная с 01.01.2005, этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Какие документы нужны для начисления такой пенсии

  • заявление;
  • паспорт, идентификационный код;
  • трудовая книжка и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей (при наличии).

Заявление о предоставлении пенсии лицу нужно подать в орган ПФУ не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если все документы были поданы в срок, то пенсия будет назначаться со дня 50-летия.

К такой пенсии тоже может добавиться надбавка

Соответственно закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" матерям, родившим пятерых или более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, при этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке, к размеру пенсии назначается надбавка — пенсия за особые заслуги перед Украиной в размере от 35 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть пенсионеров в Украине получат прибавку. Это касается пожилых людей, которые не работают и содержат несовершеннолетних.