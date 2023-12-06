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Пенсия в размере 20 тысяч гривен: кто из пожилых людей получеют такие деньги и при каких условиях

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 06 декабря 2023, 16:23
Украинская гривна. Фото РБК-Украина

Для разных выплат — немного разные документы

Как и все остальные пенсионеры, военные имеют право на соответствующие выплаты. Для назначения пенсии бойцам необходимо предоставить необходимый пакет с документами.

В Пенсионном Фонде Украины сообщили, что у таких украинцев есть право на три разных пенсии — за выслугу лет, из-за инвалидности и потери кормильца. Максимальная сумма пенсионного обеспечения у военных в 2022 году составляла 20 тысяч гривен.

Военные могут получить пенсию в таких случаях

  • за выслугу лет – при условии, если на день увольнения военный уже достиг 45-летнего возраста, у него есть 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах;
  • через приобретенную инвалидность – выплаты начисляются военнослужащим после увольнения, независимо от возраста и продолжительности службы. На назначение выплат также имеют право воины ВСУ, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшего в период прохождения военной службы;
  • из-за потери кормильца – ее получают семьи погибших или пропавших без вести военных. Помощь от государства назначается нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Также пенсия назначается, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.

Список документов, которые нужно подать вместе с заявлением

  • денежный аттестат (с последнего места службы);
  • справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;
  • выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • выписка о регистрации места жительства лица;
  • справку ОК-5 из Пенсионного фонда;
  • справку по реквизитам банковского счета.

Следует отметить, что дополнительно для назначения выплат по инвалидности нужно предоставить еще два документа — справку медико-социальной экспертной комиссии и свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.

А если семья рассчитывает на выплату в случае потери кормильца, то дополнительными документами являются:

  • выдержка ЦВЛК;
  • свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);
  • справки об обучении детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.

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