Пенсия в размере 20 тысяч гривен: кто из пожилых людей получеют такие деньги и при каких условиях

Для разных выплат — немного разные документы

Как и все остальные пенсионеры, военные имеют право на соответствующие выплаты. Для назначения пенсии бойцам необходимо предоставить необходимый пакет с документами.

В Пенсионном Фонде Украины сообщили, что у таких украинцев есть право на три разных пенсии — за выслугу лет, из-за инвалидности и потери кормильца. Максимальная сумма пенсионного обеспечения у военных в 2022 году составляла 20 тысяч гривен.

Военные могут получить пенсию в таких случаях

за выслугу лет – при условии, если на день увольнения военный уже достиг 45-летнего возраста, у него есть 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах;

– при условии, если на день увольнения военный уже достиг 45-летнего возраста, у него есть 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах; через приобретенную инвалидность – выплаты начисляются военнослужащим после увольнения, независимо от возраста и продолжительности службы. На назначение выплат также имеют право воины ВСУ, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшего в период прохождения военной службы;

– выплаты начисляются военнослужащим после увольнения, независимо от возраста и продолжительности службы. На назначение выплат также имеют право воины ВСУ, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшего в период прохождения военной службы; из-за потери кормильца – ее получают семьи погибших или пропавших без вести военных. Помощь от государства назначается нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Также пенсия назначается, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.

Список документов, которые нужно подать вместе с заявлением

денежный аттестат (с последнего места службы);

справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

налоговый номер;

выписка о регистрации места жительства лица;

справку ОК-5 из Пенсионного фонда;

справку по реквизитам банковского счета.

Следует отметить, что дополнительно для назначения выплат по инвалидности нужно предоставить еще два документа — справку медико-социальной экспертной комиссии и свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.

А если семья рассчитывает на выплату в случае потери кормильца, то дополнительными документами являются:

выдержка ЦВЛК;

свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);

справки об обучении детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.