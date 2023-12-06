Пенсія в розмірі 20 тисяч гривень: хто з літніх людей отримує такі гроші та за яких умов

Для різних виплат — трохи різні документи

Як і всі інші пенсіонери, військові також мають право на відповідні виплати. Для призначення пенсії бійцям потрібно надати необхідний пакет з документами.

В Пенсійному Фонді України повідомили, що у таких українців є право на три різні пенсії — за вислугу років, через інвалідність та втрату годувальника. Максимальна сума пенсійного забезпечення у військових у 2022 році складала 20 тисяч гривень.

Військові можуть отримати пенсію у таких випадках

за вислугу років – за умови, якщо на день звільнення військовий вже досяг 45-річного віку, у нього є 25 років і більше страхового стажу, із яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах;

через набуту інвалідність – виплати нараховують військовому після звільнення, незалежно від віку та тривалості служби. На призначення виплат також мають право воїни ЗСУ, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби;

через втрату годувальника – її отримують родини загиблих або зниклих безвісти військових. Допомога від держави призначається непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців. Також пенсія призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Перелік документів, які треба подати разом із заявою

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідку ОК-5 з Пенсійного фонду;

довідку з реквізитами банківського рахунку.

Варто зауважити, що додатково для призначення виплат по інвалідності треба надати ще два документи — довідку медико-соціальної експертної комісії та свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

А якщо сім'я розраховує на виплату у разі втрати годувальника, то додатковими документами є:

витяг ЦВЛК;

свідоцтва, які підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо);

довідки про навчання дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.