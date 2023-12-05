Пенсія може збільшитись: хто отримає та які причини для підвищення

Є дві категорії жінок

За деяких обставин Україні може здійснювати додаткові виплати окремим особам. Такими є жінки, яким виповнилось від 55 до 60 років. Вони отримають доплату у зв'язку з причиною пізнього виходу на відпочинок.

Розмір нарахування для кожної особи буде здійснюватись з індивідуальним нарахуванням, як мовиться у законі "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому". В основному, це залежатиме від суми пенсії, яку отримує жінка.

Варто зауважити, що така виплата здійсниться лише за умови, якщо жінка не отримує інші пенсії — по інвалідності, за вислугу років чи зв’язку з втратою годувальника. Окрім того, її також не виплатять, якщо до цього українця отримувала вищезазначені нарахування, а потім була переведена на пенсію за віком.

Які є обставини для підвищення пенсійної виплати та сума надбавки

жінки, що народжені до 31 грудня 1961 року , при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого відходу на пенсію;

, при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого відходу на пенсію; жінки, що народжені в 1962 році, мають право на доплату з коефіцієнтом 9%.

Сума надбавки залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням набутого нею страхового стажу та заробітної плати. До того ж вона також буде нараховуватись індивідуально.

Максимальний розмір додаткових коштів не може буде вище, аніж 20 960 гривень, або 10 прожиткових мінімумів, що були призначені для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українці можуть самостійно збільшити пенсії.