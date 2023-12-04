Пенсіонери отримають надбавку за спеціальний статус: хто має право та які умови

Таке нарахування здійснюватиметься щомісяця

Літні люди в Україні щомісячно можуть розраховувати на додаткові виплати до своїх пенсій. Такими особами є ті, що мають статус борців за незалежність.

Як пояснюють на сайті "Соціальна інформаційна платформа", розмір надбавки складатиме 4200 гривень на місяць. Ці кошти надалі будуть індексуватись.

Ці кошти надходитимуть пенсіонерам, які мають статус борців за незалежність України у 20 столітті, що зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані. Про це мовиться в законі "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років".

Варто зауважити, що перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії літніх людей в Україні можуть лишитись виплат через певні обставини.