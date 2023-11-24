Доплата до пенсії в розмірі 40%: за яких умов буде здійснюватися виплата

Є певні умови для здійснення нарахувань

За деяких життєвих обставин пенсіонери в Україні мають право на різні надбавки до виплат. Додаткові гроші отримають особи, яким виповнилось 80 років, що проживають одиноко і потребують постійного медичного догляду.

Як мовиться в постанові "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд", для отримання цієї доплати необхідно подати заяву та додати до неї відповідні документи. Розмір виплати — 837 гривень.

Документи, які необхідні для здійснення виплати

висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;

паспорт;

ІПН;

виписку від Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність інших надбавок до пенсії за доглядом.

Яка сума доплати

Розмір доплати становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю, що наразі складає 2 093 грн. Тобто, сума надбавки становить 837 грн.

Варто зауважити, що особи, що отримають пенсію по інвалідності, не мають право на цю доплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть піти на відпочинок до настання 60 років.