Доплата к пенсии в размере 40%: при каких условиях будет производиться выплата

Есть определенные условия для осуществления начислений

При некоторых жизненных обстоятельствах пенсионеры в Украине имеют право на разные надбавки к выплатам. Дополнительные деньги получат лица, которым исполнилось 80 лет, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в постоянном медицинском уходе.

Как говорится в постановлении "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу", для получения этой доплаты необходимо подать заявление и добавить к нему соответствующие документы. Размер выплаты — 837 гривен.

Документы, необходимые для выплаты

заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку от Пенсионного фонда, подтверждающую отсутствие других надбавок к пенсии по уходу.

Какая сумма доплаты

Размер доплаты составляет 40% от размера прожиточного минимума для лиц с утраченной трудоспособностью, что составляет 2 093 грн. То есть сумма надбавки составляет 837 грн.

Следует отметить, что лица, которые получат пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут уйти на отдых до наступления 60 лет.