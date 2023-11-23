Выход на пенсию от 55 до 59 лет: при каких условиях пожилые люди уйдут на отдых раньше
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Все зависит от профессии
При некоторых условиях и обстоятельствах пожилые люди в Украине могут выйти на пенсию досрочно. Некоторые лица имеют право на отдых в 55 лет и до достижения 60 лет.
Как объясняют на сайте Today, в пятидесяти пяти летнем возрасте на пенсию выйдут учителя и их трудовой стаж должен быть не менее 29 лет и 6 месяцев. Но в следующем году требования изменятся – они должны отработать не менее 30 лет.
Кто из украинцев может выйти на отдых до достижения 60 лет
- артисты со стажем от 20 до 35 лет;
- работники авиации: мужчины со стажем от 25 лет, женщины – от 20 лет;
- работники здравоохранения и соцобеспечения – от 25 лет;
- спортсмены – не менее 25 лет;
- диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением;
- инженерно-технический состав гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метро;
- работники, трудящиеся на полевых геологоразведочных работах;
- работники лесозаготовок и лесосплава;
- механизаторы;
- плавсостав морского, речного флота и рыбной промышленности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенсионерам, проживающим во временно оккупированных территориях, украинские банки сохраняют пенсионные выплаты.