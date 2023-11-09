Деньги точно не "сгорят": как пенсионерам на оккупированных территориях сохраняют выплаты

Банки решили этот вопрос

В некоторых условиях украинцы могут не получать свои пенсионные начисления. Однако для пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях, банки самостоятельно сохраняют их сбережения, чтобы потом все перечислить лицу.

Такие правила действуют для территорий, оказавшихся под оккупацией после 24 февраля 2022 года, как говорится в постановлении "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежной помощи на период введения военного положения".

Согласно документу, был урегулирован порядок выплаты пенсии в случае оккупации населенных пунктов и невозможности осуществления АО "Укрпочта" доставки и выплаты пенсий получателям на этих территориях.

Следует заметить, что выплата пенсий получателям может производиться только двумя способами — на текущие банковские счета (карты) или через национального оператора почтовой связи в "Укрпочте".

Поэтому для пенсионеров, получавших деньги на карты, не произошло существенных изменений. Но лица, получавшие пенсию на почту, после оккупации этого уже не могут сделать:

"Получателям, которым в определенных населенных пунктах АО "Укрпочта" нет технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий, Пенсионный фонд Украины соответствующие суммы пенсий перечисляет на их текущие счета, которые открываются в банке по обращению органов Пенсионного фонда Украины без получения от получателей заявлений о выплату пенсии с открытием счета в банке… и они выплачиваются получателям после заключения ими договора банковского счета с банком".

Пенсионерам, которым банк самостоятельно открыл банковский счет, нужно будет обратиться в это отделение и заключить договор. Или если пенсионер желает получить средства на другой счет, открытый в другом банке, он должен обратиться в орган Пенсионного фонда (с оккупированной территории это можно сделать только электронным путем, например через Электронный портал Пенсионного фонда Украины) и подать письменное обращение с указанием реквизитов другого счета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что работники 13 учреждений могут получить сразу 10 выплат пенсий.