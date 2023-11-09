Гроші точно не "згорять": як пенсіонерам на окупованих територіях зберігають виплати

Банки вірішили це питання

За деяких умов українці можуть не отримувати свої пенсійні нарахування. Однак для пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, банки самостійно зберігають їх заощадження, аби потом все перерахувати особі.

Такі правила діють для територій, які опинились під окупацією після 24 лютого 2022 року, як мовиться в постанові "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".

Відповідно до документа, було врегульовано порядок виплати пенсії у разі окупації населених пунктів та неможливості здійснення АТ "Укрпошта" доставки та виплати пенсій одержувачам на цих територіях.

Варто зауважити, що виплата пенсій одержувачам може здійснюватися лише двома способами — на поточні банківські рахунки (картки) або через національного оператора поштового зв’язку в "Укрпошті".

Тому, для пенсіонерів, які отримували гроші на карти, не відбулось суттєвих змін. Але особи, що отримували пенсію на почту, після окупації вже цього не можуть зробити:

"Одержувачам, яким у визначених населених пунктах АТ "Укрпошта" не має технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій, Пенсійний фонд України відповідні суми пенсій перераховує на їх поточні рахунки, які відкриваються в банку за зверненням органів Пенсійного фонду України без отримання від одержувачів заяв про виплату пенсії з відкриттям рахунка в банку, … і вони виплачуються одержувачам після укладення ними договору банківського рахунка з банком".

Пенсіонерам, яким банк самостійно склав банківський рахунок, треба буде звернутись до цього відділення та укласти договір. Або якщо пенсіонер бажає отримати кошти на інший рахунок, відкритий в іншому банку, він має звернутися до органу Пенсійного фонду (з окупованої території це можливо зробити лише електронним шляхом, наприклад, через Електронний портал Пенсійного фонду України) та подати письмове звернення з зазначенням реквізитів іншого рахунку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що працівники 13 установ можуть отримати одразу 10 виплат пенсій.