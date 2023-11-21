Некоторые пенсионеры получат до 25% надбавки: кто будет ждать дополнительных денег

Размер будет зависеть от другой суммы

Пожилые люди в Украине при некоторых условиях могут рассчитывать на надбавки к своим ежемесячным выплатам. Доплаты в размере 25% могут ожидать лица, имеющие статус участника боевых действий.

Сумма надбавки зависит от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 2093 гривны. Как говорится в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", размер доплаты составит 523,25 гривны.

Такая сумма начисляется независимо от вида пенсионного обеспечения.

Следует отметить, что общий размер пенсии со всеми надбавками у участника боевых действий не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума, то есть не ниже 4395,30 гривны. Об этом объясняется в постановлении Кабинета министров "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что каждый год в Украине будут изменяться условия для будущих пенсионеров. Речь идет о том, что ежегодно размер страхового стажа будет увеличиваться.