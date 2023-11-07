Часть пенсионеров может получить неплохую надбавку к выплатам: о ком речь

Необходимо соответствовать нескольким критериям

Следующее повышение пенсий в Украине планируется только в 2024 году. Однако, уже сейчас некоторые наши граждане могут получить неплохую набавку к своим выплатам.

Соответствующая норма предусмотрена Постановлением Кабмина № 261. Чтобы получить надбавку, пенсионер должен соответствовать как минимум одному из 4 условий:

быть старше 80 лет,

проживать в одиночку;

нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Стоит отметить, что украинцы, получающие пенсию по инвалидности, претендовать на такую надбавку не могут. А состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно иметь медицинское подтверждение.

Какие документы нужны для надбавки

Чтобы получить увеличенные выплаты, необходимо подать заявление, а также прикрепить к нему ряд документов, в частности:

заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку от Пенсионного фонда, удостоверяющую, что пенсионеру не выплачивают в текущий момент надбавку по уходу к пенсии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в следующем году инвалиды также могут рассчитывать на индексацию свои выплат.