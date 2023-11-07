Часть пенсионеров может получить неплохую надбавку к выплатам: о ком речь
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Необходимо соответствовать нескольким критериям
Следующее повышение пенсий в Украине планируется только в 2024 году. Однако, уже сейчас некоторые наши граждане могут получить неплохую набавку к своим выплатам.
Соответствующая норма предусмотрена Постановлением Кабмина № 261. Чтобы получить надбавку, пенсионер должен соответствовать как минимум одному из 4 условий:
- быть старше 80 лет,
- проживать в одиночку;
- нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Стоит отметить, что украинцы, получающие пенсию по инвалидности, претендовать на такую надбавку не могут. А состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно иметь медицинское подтверждение.
Какие документы нужны для надбавки
Чтобы получить увеличенные выплаты, необходимо подать заявление, а также прикрепить к нему ряд документов, в частности:
- заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;
- паспорт;
- ИНН;
- выписку от Пенсионного фонда, удостоверяющую, что пенсионеру не выплачивают в текущий момент надбавку по уходу к пенсии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в следующем году инвалиды также могут рассчитывать на индексацию свои выплат.