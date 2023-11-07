Частина пенсіонерів може отримати непогану надбавку до виплат: про кого мова

Необхідно відповідати кільком критеріям

Наступне підвищення пенсій в Україні планується лише у 2024 році. Проте вже зараз деякі наші громадяни можуть отримати непогану набавку до своїх виплат.

Відповідну норму передбачено Постановою Кабміну № 261. Щоб отримати надбавку, пенсіонер повинен відповідати як мінімум одній із 4 умов:

бути старше 80 років,

проживати поодинці;

потребувати постійного догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Варто зазначити, що українці, які отримують пенсію щодо інвалідності, претендувати на таку надбавку не можуть. А стан здоров’я, який потребує постійного догляду, повинен мати медичне підтвердження.

Які документи потрібні для надбавки

Щоб отримати збільшені виплати, необхідно подати заяву, а також прикріпити до неї низку документів, зокрема:

висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;

паспорт;

ІПН;

виписку від Пенсійного фонду, що засвідчує, що пенсіонеру не виплачують зараз надбавку по догляду до пенсії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступного року інваліди також можуть розраховувати на індексацію своїх виплат.