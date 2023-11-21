Деякі пенсіонери отримають до 25% надбавки: хто чекатиме на додаткові гроші

Розмір залежатиме від іншої суми

Літні люди в Україні за деяких умов можуть розраховувати на надбавки до своїх щомісячних виплат. На доплату в розмірі 25% можуть чекати особи, які мають статус учасника бойових дій.

Сума надбавки залежить від суми прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 2093 гривні. Як мовиться в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір доплати становитиме 523,25 гривні.

Така сума нараховується незалежно від виду пенсійного забезпечення.

Варто наголосити на тому, що загальний розмір пенсії з усіма надбавками в учасника бойових дій не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму, тобто не нижчим за 4395,30 гривні. Про це пояснюється в постанові Кабінету міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кожного року в Україні будуть змінюватись умови для майбутніх пенсіонерів. Мовиться про те, що щороку розмір страхового стажу буде збільшуватись.