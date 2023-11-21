До 600 гривень: хто з українських пенсіонерів отримає надбавку у грудні

Для різних категорій пенсіонерів суми будуть різні

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне їхнє підвищення планується вже на початку 2024 року, але є інші можливості отримувати більше.

"Телеграф" розповідає про те, кому прийде надбавка до виплат у грудні 2023 року. Суми для різних категорій пенсіонерів будуть різні.

Як відомо, в Україні, окрім основної пенсії, громадяни можуть розраховувати на доплати за вік. Постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року передбачено пенсійні стандарти та вікові критерії отримання таких надбавок. Зокрема, на такі виплати мають право лише ті особи, пенсійні виплати яких не перевищують середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за 2020 рік — 10 340,35 гривень. Якщо пенсія вища за зазначену суму, то доплати за віком не виплачуються.

Отже, громадянам, яким у жовтні 2023 року виповнилося 70 або більше років, можуть розраховувати на надбавку у розмірі до 300 гривень.

75-80-річним пенсіонерам належить — до 456 гривень.

Особам віком 80 років і старше – до 570 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли і на скільки в Україні збільшать розмір мінімальних пенсій.