В Україні підвищать мінімальний розмір пенсій: коли і на скільки

Це пов’язано із підвищенням прожиткового мінімуму

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Але до кінця поточного року жодних індексацій чекати не варто.

Про це повідомляє "24 Канал". Це означає, що мінімальні виплати, як і раніше, залишаться на рівні 2 093 гривні.

Проте вже з 1 січня 2024 року, коли в Україні зросте прожитковий мінімум до 2 920 гривень, відбудеться й підвищення пенсійних виплат. Справа в тому, що вони залежать від цього показника.

Таким чином, як зазначається у матеріалі, мінімальна пенсія у 2 361 гривню додасть ще 268 гривень і становитиме – 2629 гривень.

Нагадаємо, що хоч цього року пенсія і не підвищуватиметься, але деякі українці все ж таки зможуть отримати надбавки. Це якраз стосується тих громадян, чиї виплати не дотягують до 3000 гривень. Щоб їм було легше пережити складну зиму, ООН організовує кеш-підтримку, яка нараховуватиметься у вигляді збільшення до пенсії. Про те, як і хто може отримати цю допомогу, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що працівники 13 установ можуть отримати одразу 10 виплат пенсій.