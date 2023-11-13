В Украине повысят минимальный размер пенсий: когда и на сколько

Это связано с повышением прожиточного минимума

Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Но до конца текущего года никаких индексаций ждать не стоит.

Об этом сообщает "24 Канал". Это означает, что минимальные выплаты, по-прежнему, останутся на уровне 2 093 гривны.

Однако уже с 1 января 2024 года, когда в Украине вырастет прожиточный минимум до 2 920 гривен, произойдет и повышение пенсионных выплат. Дело в том, что они напрямую зависят от этого показателя.

Таким образом, как указывается в материале, минимальная пенсия в 2 361 гривны прибавит еще 268 гривен и будет составлять — 2629 гривен.

Напомним, что хоть в этом году пенсия и не будет повышаться, но некоторые украинцы все же смогут получить надбавки. Это, как раз, касается тех граждан, чьи выплаты не дотягивают до 3000 гривен. Чтобы им было легче пережить сложную зиму ООН организовывает кэш-поддержку, которая будет начисляться в виде прибавки к пенсии. О том, как и кто может получить эту помощь, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что работники 13 учреждений могут получить сразу 10 выплат пенсий.