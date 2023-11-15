Поновлення пенсії за кордоном: хто з українців має таку можливість

Це стосується однієї категорії людей

За деяких обставин українські пенсіонери можуть залишитись без виплат. Однією з таких причин є проживання за кордоном.

Як повідомляє пенсійний фонд України, пенсіонери з інвалідністю, які проживають за межами країни, можуть залишитись без виплат, але їх можна поновити. Для цього треба зібрати необхідні документи.

Що потрібно зробити для поновлення виплат

Особі треба написати відповідну заяву та надіслати її поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" і додати:

копію паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери мають право на компенсаційні виплати. Вони нараховуватимуться, якщо сума їх місячних виплат менше середньої зарплати.