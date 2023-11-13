Якщо пенсія менше середньої зарплати: як пенсіонеру отримати компенсаційну виплату

За деяких умов людина може отримати частину доплати

Пенсіонерам за деяких умов держава може нарахувати надбавки. Такими особами є літні люди, що сягнули 80 років та отримують щомісячну пенсію, яка з урахуванням усіх надбавок не досягає середньої заробітної плати.

Як мовиться в постанові "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та подальшому", нарахування буде здійснено в сумі 500 гривень. Є одна умова, через яку держава здійснить виплату.

Однак, є умови, коли надбавка може бути неповною. Пенсіонерам, у яких після запровадження щомісячної компенсаційної виплати та врахування всіх надбавок і страхового стажу сума пенсії все одно не сягає 2600 гривень, передбачено додаткову виплату, що урівнює їхню пенсію до цього рівня.

Які надбавки враховуються до пенсії

додаткові пенсії;

цільова грошова допомога;

сума індексації;

щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

інші доплати до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літні люди можуть вийти на пенсію раніше, аніж в 60 років.