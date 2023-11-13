Якщо пенсія менше середньої зарплати: як пенсіонеру отримати компенсаційну виплату
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За деяких умов людина може отримати частину доплати
Пенсіонерам за деяких умов держава може нарахувати надбавки. Такими особами є літні люди, що сягнули 80 років та отримують щомісячну пенсію, яка з урахуванням усіх надбавок не досягає середньої заробітної плати.
Як мовиться в постанові "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та подальшому", нарахування буде здійснено в сумі 500 гривень. Є одна умова, через яку держава здійснить виплату.
Однак, є умови, коли надбавка може бути неповною. Пенсіонерам, у яких після запровадження щомісячної компенсаційної виплати та врахування всіх надбавок і страхового стажу сума пенсії все одно не сягає 2600 гривень, передбачено додаткову виплату, що урівнює їхню пенсію до цього рівня.
Які надбавки враховуються до пенсії
- додаткові пенсії;
- цільова грошова допомога;
- сума індексації;
- щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- інші доплати до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літні люди можуть вийти на пенсію раніше, аніж в 60 років.