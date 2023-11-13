Если пенсия меньше средней зарплаты: как пенсионеру получить компенсационную выплату

За некоторых условий человек может получить часть доплаты

Пенсионерам при некоторых условиях государство может насчитать надбавки. Таковыми лицами есть пожилые люди, достигшие 80 лет и получающие ежемесячную пенсию, которая с учетом всех надбавок не достигает средней заработной платы.

Как говорится в постановлении "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", начисление будет произведено в сумме 500 гривен. Есть одно условие, по которому государство произведет выплату.

Однако есть условия, когда прибавка может быть неполной. Пенсионерам, у которых после введения ежемесячной компенсационной выплаты и учета всех надбавок и страхового стажа сумма пенсии все равно не достигает 2600 гривен, предусмотрена дополнительная выплата, уравнивающая их пенсию до этого уровня.

Какие надбавки учитываются к пенсии

дополнительные пенсии;

целевая денежная помощь;

сумма индексации;

ежемесячная компенсация при потере кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

другие доплаты к пенсиям, установленным законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пожилые люди могут выйти на пенсию раньше, чем в 60 лет.