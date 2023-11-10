Есть шанс выйти на пенсию раньше: что нужно сделать для этого

Все зависит от вида труда

В Украине пенсионеры выходят в отпуск в 60 лет, если у них трудовой стаж в размере 30 лет. Однако у некоторых есть шанс выйти на пенсию раньше и все будет зависеть от особенностей работы.

Чтобы Пенсионный фонд Украины назначил лицам досрочную пенсию, лицам следует обратиться в любое отделение, говорят на сайте "Права на защиту". Если нет возможности сделать это в жизни, то есть возможность подать заявку в электронном виде.

Кто может претендовать на досрочную пенсию

Рабочие работали в условиях полного дня на подземных работах или в особо вредных и сложных условиях. Эти граждане могут выйти на пенсию в 50 лет, но нужно иметь не менее 25 лет стажа работы.

Рабочие работают во вредных и сложных условиях, но не на подземной работе. Они могут подать заявку на выход на пенсию в 55 лет, однако необходимо иметь не менее 30 лет стажа работы.

Сотрудники сельского хозяйства. Трактористы-машинисты, работающие на полях, могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет. Но они должны иметь общий стаж работы не менее 30 лет, из которых они должны работать непосредственно на тракторе не менее 20 лет.

Водители городского пассажирского транспорта и тяжелых автомобилей, работающих также в тяжелых и вредных условиях. Согласно условиям, эта категория может пойти на заслуженный отдых в возрасте 55 лет. Однако для досрочной пенсии они должны иметь минимум 30-летний стаж, из которых по крайней мере 12 лет и 6 месяцев в указанной позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенсионерам, проживающим во временно оккупированных территориях, украинские банки сохраняют пенсионные выплаты.