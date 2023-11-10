Є шанс вийти на пенсію раніше: що потрібно зробити для цього

Все залежить від виду праці

В Україні пенсіонери виходять у відпочинок у 60 років, якщо вони мають трудовий стаж в розмірі 30 років. Однак у деяких осіб є шанс вийти на пенсію раніше і все залежатиме від особливостей роботи.

Аби Пенсійний фонд України призначив особам дострокову пенсію, особам треба звернутись до будь-якого відділення, кажуть на сайті "Права на захист". Якщо немає можливості зробити це в житті, є можливість подати заявку в електронному вигляді.

Хто може претендувати на дострокову пенсію

Робітники, які працювали в умовах повного дня на підземних роботах або в особливо шкідливих та складних умовах. Ці громадяни можуть вийти на пенсію у 50 років, але треба мати принаймні 25 років стажу роботи.

Робітники, які працюють в шкідливих і складних умовах, але не на підземній роботі. Вони можуть подати заявку на вихід на пенсію у 55 років, проте треба мати щонайменше 30 років стажу роботи.

Працівники сільського господарства. Трактористи-машиністи, що працюють на полях, можуть вийти на пенсію у віці 55 років. Але вони повинні мати загальний стаж роботи щонайменше 30 років, з яких вони повинні працювати безпосередньо на тракторі щонайменше 20 років.

Водії міського пасажирського транспорту та важких автомобілів, які також працюють у важких та шкідливих умовах. Згідно з умовами, ця категорія осіб може піти на заслужений відпочинок у віці 55 років. Проте для дострокової пенсії вони повинні мати щонайменше 30-річний стаж, з яких принаймні 12 років та 6 місяців у зазначеній позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонерам, які мешкають в тимчасово окупованих територіях, українські банки зберігають пенсійні виплати.