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Возобновление пенсии за границей: кто из украинцев имеет такую возможность

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 15 ноября 2023, 14:09
Украинская гривна. Фото РБК-Украина

Это касается одной категории людей

В некоторых обстоятельствах украинские пенсионеры могут остаться без выплат. Одной из таких причин является проживание за границей.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, проживающие за пределами страны пенсионеры с инвалидностью могут остаться без выплат, но их можно восстановить. Для этого нужно собрать необходимые документы.

Что нужно сделать для возобновления выплат

Лицу нужно написать соответствующее заявление и отправить его по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда или через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" и добавить:

  • копию паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
  • оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры имеют право на компенсационные выплаты. Они будут начисляться, если сумма их месячных выплат меньше средней зарплаты.

Теги:
#Пенсии #За Рубежом #Пенсия #Инвалидность