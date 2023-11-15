Возобновление пенсии за границей: кто из украинцев имеет такую возможность

Это касается одной категории людей

В некоторых обстоятельствах украинские пенсионеры могут остаться без выплат. Одной из таких причин является проживание за границей.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, проживающие за пределами страны пенсионеры с инвалидностью могут остаться без выплат, но их можно восстановить. Для этого нужно собрать необходимые документы.

Что нужно сделать для возобновления выплат

Лицу нужно написать соответствующее заявление и отправить его по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда или через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" и добавить:

копию паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры имеют право на компенсационные выплаты. Они будут начисляться, если сумма их месячных выплат меньше средней зарплаты.