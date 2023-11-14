Пять оснований для прекращения выплаты пенсий: кого это может касаться

Причины могут быть разными

Пенсионеры в Украине должны своевременно получать свои выплаты, однако при некоторых условиях пожилые люди могут остаться без денег.

Есть пять обстоятельств, по которым государство может остановить начисления, как говорится в законе "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании". В общем, этими причинами является выявление неточностей или ряда других факторов.

В каких случаях украинцы могут потерять пенсию

в случае ошибки в фамилии;

в случае получения выплат по фальшивым документам;

в случае не получения пенсии более 6 месяцев;

если человек является переселенцем и сменил место жительства;

если пенсионер некоторое время жил за пределами Украины, выплата пенсий прекращается на этот период.

Кроме того, выплаты могут забирать, если выяснилось, что пенсионер не имеет на них права. Например, это касается одиноких матерей, скрывающих гражданский брак, скрывающих доходы субсидиантов и пенсионеров, фальсифицировавших документы при оформлении выплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры могут получить компенсационную выплату. В постановлении объясняется, кто будет иметь на это право.