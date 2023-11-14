П'ять підстав для припинення виплати пенсій: кого це може стосуватись

Причини можуть бути різними

Пенсіонери в Україні мають вчасно отримувати свої виплати, однак, за деяких умов, літні люди можуть залишитись без грошей.

Є п'ять обставин, через який держава може зупинити нарахування, як мовиться у законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування". Загалом, цими причинами є виявлення неточностей чи низки інших чинників.

У яких випадках українці можуть втратити пенсію

у разі помилки у прізвищі;

у разі отримання виплат за фальшивими документами;

у разі не отримання пенсії понад 6 місяців;

якщо людина є переселенцем і змінила місце проживання;

якщо пенсіонер якийсь час мешкав за межами України, виплата пенсій припиняється на цей період.

Окрім того, виплати можуть забирати, якщо з'ясувалося, що пенсіонер не має на них права. Наприклад, це стосується самотніх матерів, які приховують громадянський шлюб, субсидіантів, що ховають доходи, та пенсіонерів, які фальсифікували документи під час оформлення виплати

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пенсіонери можуть отримати компенсаційну виплату. У постанові пояснюється, хто матиме на це право.