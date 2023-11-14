Пенсионеры могут получать больше: какие надбавки и кому доступны до конца 2023 года

Помощь придет как от государства, так и от общественных организаций

Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее их повышение планируется уже в начале 2024 года, но есть другие возможности получать больше.

"Телеграф" рассказывает о том, какие доплаты могут получить украинские пенсионеры в этом году. Их существует несколько видов.

Так, например, размер выплат для большинства украинцев не изменится, кроме пенсионеров, достигших определенного возраста. Речь идет о тех пенсионерах, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет.

Пенсионерам которым исполнилось 80 лет и более, получат доплату к своим выплатам в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75−80 лет получат 456 грн, пенсионеры в возрасте 70−75 лет — 300 грн.

Дополнительные выплаты в ноябре и декабре получат пенсионеры, проживающие в прифронтовой зоне. Их организует ООН. Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен. Денежную помощь будут предоставлять до конца 2023 года.

Еще определенные категории пенсионеров получат надбавку за особые заслуги перед Украиной. Размер выплаты тем, кто имеет особые заслуги, связан с прожиточным минимумом, который сейчас составляет 2 093 грн. Надбавка за особые заслуги равна 20 — 40% от этого значения, то есть 418 — 837 грн.

Такую надбавку могут дать работникам из следующих отраслей:

— образование;

— наука;

— здравоохранение;

— госслужба;

— культура;

— спорт;

— хозяйственная и общественная деятельность.

Чтобы получить такую надбавку, нужно подать заявление в течение года после получения звания.

Кроме того, существует вид доплат для неработающих пенсионеров, которые имеют на своем содержании детей до 18 лет. Их размер составляет 150 гривен за каждого ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, когда и на сколько в Украине увеличат размер минимальных пенсий.