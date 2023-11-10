Некоторым украинцам уже скоро повысят пенсии: в Раде рассказали, кто получит надбавку

В следующем году будут индексироваться все выплаты

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год. В документе предполагается, что некоторые категории украинцев получат повышение пенсий.

Об этом сообщила народный депутат, председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. По ее словам, пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются.

Кроме того, Пидласа подчеркнула, что с 1 марта планируется также индексация пенсий. По ее словам, все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году.

Она также добавила, что в бюджет заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Кроме того, в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы

"То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — отметила депутат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине с 1 января 2024 года должна состояться плановая индексация пенсий. Выплаты будут увеличены трем категориям пенсионеров.