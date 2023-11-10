Деяким українцям вже скоро підвищать пенсії: у Раді розповіли, хто отримає надбавку

Наступного року будуть індексуватися усі виплати

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада Украини прийняла державний бюджет на 2024 рік. У документі передбачається, що деякі категорії українців отримають підвищення пенсій.

Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються.

Крім того, Підласа підкреслила, що з 1 березня планується також індексація пенсій. За її словами, загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року.

Вона також додала, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Крім того, наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи

"Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", — зазначила депутатка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 1 січня 2024 року має відбутися планова індексація пенсій. Виплати буде збільшено трьом категоріям пенсіонерів.