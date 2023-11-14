Пенсіонери можуть отримувати більше: які надбавки і кому доступні до кінця 2023 року

Допомога прийде як від держави, так і від громадських організацій

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне підвищення планується вже на початку 2024 року, але є інші можливості отримувати більше.

"Телеграф" розповідає про те, які доплати можуть отримати українські пенсіонери цього року. Їх є кілька видів.

Так, наприклад, розмір виплат для більшості українців не зміниться, крім пенсіонерів, які досягли певного віку. Йдеться про тих пенсіонерів, яким у жовтні виповниться 70, 75 чи 80 років.

Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, отримають доплату до своїх виплат у розмірі 570 грн. Пенсіонери у віці 75-80 років отримають 456 грн ., пенсіонери у віці 70-75 років — 300 грн.

Додаткові виплати у листопаді та грудні отримають пенсіонери, які проживають у прифронтовій зоні. Їх організує ООН. Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 грн. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 гривень, йому доплатять 600 гривень. Грошову допомога надаватимуть до кінця 2023 року.

Ще певні категорії пенсіонерів матимуть надбавку за особливі заслуги перед Україною. Розмір виплати тим, хто має особливі заслуги, пов’язаний із прожитковим мінімумом, який нині становить 2093 грн. Надбавка за особливі заслуги дорівнює 20 — 40% від цього значення, тобто 418 — 837 грн.

Таку надбавку можуть дати працівникам із наступних галузей:

- освіта;

- Наука;

- Охорона здоров’я;

- Держслужба;

- Культура;

- спорт;

- господарська та громадська діяльність.

Щоб отримати таку надбавку, необхідно подати заяву протягом року після отримання звання.

Крім того, існує вид доплат для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років. Їхній розмір становить 150 гривень за кожну дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли та на скільки в Україні збільшать розмір мінімальних пенсій.