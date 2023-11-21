До 600 гривен: кто из украинских пенсионеров получит надбавку в декабре

Для разных категорий пенсионеров суммы будут разные

Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее их повышение планируется уже в начале 2024 года, но есть другие возможности получать больше.

"Телеграф" рассказывает о тому, кому придет надбавка к выплатам в декабре 2023 года. Суммы для разных категорий пенсионеров суммы будут разные.

Как известно, в Украине, помимо основной пенсии, граждане могут рассчитывать на доплаты за возраст. Постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года предусмотрены пенсионные стандарты и возрастные критерии получения таких надбавок. В частности, на такие выплаты имеют право лишь те лица, пенсионные выплаты которых не превышают среднюю заработную плату, с которой уплачены страховые взносы за 2020 год — 10 340,35 гривен. Если пенсия выше указанной суммы, то доплаты по возрасту не выплачиваются.

Следовательно, гражданам, которым в октябре 2023 года исполнилось 70 или более лет могут рассчитывать на надбавку в размере до 300 гривен.

75 — 80-летним пенсионерам полагается — до 456 гривен.

Лицам в возрасте 80 лет и старше — до 570 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, когда и на сколько в Украине увеличат размер минимальных пенсий.