Страховий стаж кожного року збільшується: які будуть вимоги для майбутніх пенсіонерів

Це стосується майже кожного українця

Щомісячно Україна нараховує пенсіонерам їх виплати попри війну, а також проводить підвищення сум. Однак у 2024 році на осіб чекатиме збільшення вимог до кількості страхового стажу.

Тобто, для виходу на відпочинок у 63 роки у 2023 році треба мати до 30 років страхового стажу, а от у 2028 році — вже до 35 років, як мовиться в законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Щороку страховий стаж точно буде збільшуватись.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію

Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги такі:

від 20 до 30 років стажу – у 2023 році;

від 21 до 31 року стажу – у 2024 році;

від 22 до 32 років стажу – у 2025 році;

від 23 до 33 років стажу – у 2026 році;

від 24 до 34 років стажу – 2027 році;

від 25 до 35 років стажу – у 2028 році.

Та для виходу на пенсію у 65 років:

від 15 до 20 років стажу – у 2023 році;

від 15 до 21 року – у 2024 році;

від 15 до 22 років – у 2025 році;

від 15 до 23 років – у 2026 році;

від 15 до 24 років – у 2027 році;

від 15 до 25 років – у 2028 році.

Варто зауважити, якщо людина у 65 років не має мінімального стажу в розмірі 15 років, то вона розраховуватиме лише на соціальну допомогу від держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі пенсіонери можуть втратити 20% або 50% від своїх виплат за деяких умов.