Індексація пенсій у 2024-му: кому з українців підвищать виплати першим, а кому останнім

Усього буде три "хвилі" підвищень

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне їх підвищення планується вже на початку 2024 року.

"Телеграф" розповідає про те, кому, коли і на скільки підвищать виплати. Усього буде три "хвилі" підвищень.

Перша відбудеться у січні

З першого числа цього місяця виплати перерахують отримувачам мінімальної та максимальної пенсії.

Такі виплати залежать від розміру прожиткового мінімуму. Проектом бюджету-2024 передбачається, що його буде підвищено з 2093 грн до 2361 грн для непрацездатних осіб. Саме так зміниться мінімальна пенсія. Максимальна пенсія зросте на 2680 грн., до 23 610 грн.

65-річних, які мають повний страховий стаж та отримують мінімальну виплату

Йдеться про чоловіків, які заробили 35 років стажу, та про жінок, які мають 30 років пенсійного стажу. Ця виплата розраховується виходячи з мінімальної зарплати, яка підвищиться з 1 січня. З початку року платитимуть по 2840 грн.

Друга хвиля очікується у березні

Виплати підвищаться для всіх одержувачів, які підпадають під планову масову індексацію.

Третя хвиля у липні

З 1 липня пенсії ще раз збільшаться для 65-річних отримувачів мінімальної виплати, які мають повний страховий стаж. З цієї дати сума становитиме 3200 грн. на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке пенсія за дорученням та як вона виплачується.