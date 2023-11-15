Индексация пенсий в 2024-м: кому из украинцев повысят выплаты первым, а кому последним

Всего будет три "волны" повышений

Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее их повышение планируется уже в начале 2024 года.

"Телеграф" рассказывает о том, кому, когда и на сколько повысят выплаты. Всего будет три "волны" повышений.

Первая произойдет в январе

С первого числа этого месяца выплаты пересчитают получателям минимальной и максимальной пенсии.

Такие выплаты зависят от размера прожиточного минимума. Проектом бюджета-2024 предусматривается, что он будет повышен с 2093 грн до 2361 грн для нетрудоспособных лиц. Именно так изменится минимальная пенсия. Максимальная пенсия вырастет на 2680 грн, до 23 610 грн.

65-летних, имеющих полный страховой стаж и получающих минимальную выплату

Речь идет о мужчинах, которые заработали 35 лет стажа, и о женщинах, которые имеют 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января. С начала года платить будут по 2840 грн.

Вторая волна ожидается в марте

Выплаты повысятся для всех получателей, которые подпадают под плановую массовую индексацию.

Третья волна в июле

С 1 июля пенсии еще раз увеличатся для 65-летних получателей минимальной выплаты, имеющих полный страховой стаж. С этой даты сумма будет составлять 3200 грн в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое пенсия по доверенности и как она выплачивается.