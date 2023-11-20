Страховой стаж ежегодно увеличивается: какие будут требования для будущих пенсионеров

Это касается почти каждого украинца

Ежемесячно Украина начисляет пенсионерам их выплаты, несмотря на войну, а также проводит повышение сумм. Однако в 2024 году лиц будет ожидать увеличение требований к количеству страхового стажа.

То есть, для выхода на отдых в 63 года в 2023 году нужно иметь до 30 лет страхового стажа, а вот в 2028 году — уже до 35 лет, как говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Каждый год страховой стаж точно будет увеличиваться.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию

Для выхода на пенсию в 63 года требования следующие:

от 20 до 30 лет стажа – в 2023 году;

от 21 до 31 года стажа – в 2024 году;

от 22 до 32 лет стажа – в 2025 году;

от 23 до 33 лет стажа – в 2026 году;

от 24 до 34 лет стажа – 2027;

от 25 до 35 лет стажа – в 2028 году.

И для выхода на пенсию в 65 лет:

от 15 до 20 лет стажа – в 2023 году;

от 15 до 21 года – в 2024 году;

от 15 до 22 лет – в 2025 году;

от 15 до 23 лет – в 2026 году;

от 15 до 24 лет – в 2027 году;

от 15 до 25 лет – в 2028 году.

Следует заметить, если человек в 65 лет не имеет минимального стажа в размере 15 лет, то он будет рассчитывать только на социальную помощь от государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры могут потерять 20% или 50% своих выплат при некоторых условиях.