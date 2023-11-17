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Более 13 тысяч гривен пенсии: одна из категорий украинцев будет иметь такую выплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинская гривна
Украинская гривна. Фото Економічна правда

Размер выплат сильно колеблется

Старики при некоторых жизненных обстоятельствах могут получать достаточно большие пенсии. Лица, имеющие право на пенсии и дополнительные выплаты, есть пострадавшими от аварии на ЧАЭС и ликвидаторами трагедии.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, размер выплат зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Если кормильец семьи, принадлежавший к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, погиб, то членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Дополнительные выплаты чернобыльцам

  • Тем пенсионерам, которые работали или жили на загрязненных территориях, назначают пенсии по возрасту с сокращением пенсионного возраста – от 1 до 13 лет. Продолжительность трудового стажа уменьшают на число лет снижения пенсионного возраста, но в итоге стаж не может быть ниже 15 лет;
  • Выход на пенсию ликвидаторы аварии на ЧАЭС уменьшают на 5,8 или 10 лет. Это зависит от продолжительности работы в чернобыльской зоне;
  • Пострадавшим от аварии на ЧАЭС тоже сокращают возраст ухода на пенсию – от 1 до 10 лет. При этом учитывается зона радиологического загрязнения, где жил или работал гражданин, а также продолжительности проживания или работы;
  • Гражданам, получившим инвалидность в связи с аварией на ЧАЭС, пенсии назначают в сумме возмещения фактических убытков по зарплате за работу в зоне отчуждения (в период с 1986 по 1990 годы) или по зарплате, определенной из пятикратного объема минимальной зарплаты.

Размер выплат по инвалидности

С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:

  • для I группы – 8187,48 гривны;
  • для II группы – 6549,98 гривны;
  • III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

Кроме того, к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия. Она зависит от категории пострадавших.

Лицам, относящимся к категории 1 (из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС):

  • лицам с инвалидностью I группы – 474,5 гривны;
  • лицам с инвалидностью II группы – 379,6 гривны;
  • лицам с инвалидностью III группы – 284,7 гривны;

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

  • лицам с инвалидностью I группы — 341,64 гривны;
  • лицам с инвалидностью II группы – 227,76 гривны;
  • лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;

Лицам, относящимся к категориям 2–4 :

  • категория 2 – 170,82 гривны;
  • категория 3 — 113,88 гривны;
  • категория 4 – 56,94 гривны;

Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 года размер минимальной пенсионной выплаты составляет:

  • лица с инвалидностью I группы – 13 376,21 гривны;
  • лица с инвалидностью ІІ группы – 10 700,97 гривны;
  • лица с инвалидностью ІІІ группы – 8025,73 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры могут потерять 20% или 50% своих выплат при некоторых условиях.

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#Пенсии #Чернобыльцы #Пенсия